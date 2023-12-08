Osmaniye'de Görme Engellilere Sesli Durak Uyarı Sistemi

OSMANİYE Belediyesi, Kentkart ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanlığının ortak projesiyle, özellikle görme engelliler için toplu taşıma araçlarında sesli durak uyarı sistemi kuruldu. Araçlar duraklara yaklaştığında, hangi durağa gelindiği ve bir sonraki durağın hangisi olacağı sesli anons ile yolculara duyurularak bilgilendiriliyor. Görme engelli vatandaşlar, projenin hayata geçirilmesi sayesinde, artık yanlış duraklarda inmediklerini belirterek, kendileri için büyük bir kolaylık sağlandığını ifade ettiler.

GÖRME ENGELLİLER DAHA RAHAT SEYAHAT EDEBİLECEK

Proje hakkında bilgi veren Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Ulaştırma Komisyonu Başkanı Erhan Bakar, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarına görme engelli vatandaşların dolmuşta seyir halindeyken hangi durağa geldiklerini bilmeleri açısından sesli durak sisteminin hayata geçirildiğini ifade etti. Bakar, Sistemin hayata geçirilmesi ile görme engelli vatandaşlarımızın daha rahat etmeleri sağlanmıştır. Osmaniye Belediyesi olarak, engellilerin engeli aşması konusunda her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterizö dedi.

DURAKLAR, SESLİ ANOSN İLE YOLCULARA DUYURULUYOR

S.S. 8 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yakup Çelik ise hayata geçirilen proje sayesinde özellikle görme engelli yolcular ve kamuoyuna bir hizmet verebilmek için otobüslerde durakları belirten sesli anons sisteminin yaptırılmaya başlandığını ifade etti.

İL DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR İÇİN DE GÜZEL BİR UYGULAMA

Daha önceden kendilerinin de bu konuda talep ve isteklerinin olduğunu ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ziya Demez, uygulamanın hayata geçirilmesi ile kendilerine büyük bir kolaylık sağlandığını ifade etti. Daha önceleri yanlış duraklarda inme durumlarının olduğunu ya da yanlarında bulunan yolculardan yardım aldıklarını ifade eden Başkan Demez, Bu büyük bir sorundu, sadece görme engelliler için değil il dışından şehrimize gelen ve okuma yazması olmayan vatandaşlarımız için de güzel bir uygulama oldu. Toplu taşıma araçlarına bindim sistemde biraz eksiklikler var ama onlarda yavaş yavaş giderilecektir. Önemli olan ilk adımın atılmasıydı. Göreve başlayalı yaklaşık bir yıl oldu ve bugüne kadar ne kadar talebim olduysa hemen hemen hepsi yapan Osmaniye Belediyemize çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsundiye konuştu.

Cebelibereket Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Necla Tor ise uygulamanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirttiler.