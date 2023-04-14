OSMANİYE'DE GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ KURTARILDI

OSMANİYE'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi Derebaşı Sokak üzerinde devam eden altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bölgede çalışan 2 işçi, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait kurtarma ekibi, kısa sürede işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Diz altı toprak altında kalarak sıkışan iki işçi, kısa sürede bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)