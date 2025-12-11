Osmaniye'de 6 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

OSMANİYE'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.Ç. tutuklandı.

Olay, 10 Aralık'ta Aslanlı yol kontrol noktasında meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan kimlik sorgusunda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Osmaniye Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Araçta şoför olarak bulunan ve organizatör olduğu belirtilen Ö.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,