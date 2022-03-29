OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Osmaniye- Adana D-400 yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)