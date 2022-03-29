OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

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OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye- Adana D-400 yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

OSMANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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