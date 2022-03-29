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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye- Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

geri dönüşüm, Osmaniye, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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