OSMANİYE'DE GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDEN KAÇAN 35 GÖÇMENDEN 24'Ü YAKALANDI

OSMANİYE'de geçici barınma merkezindeki göçmenlerden 35'i tellerden atlayarak kaçarken, Valilik, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu göçmenlerden 24'ünün yakalandığını duyurdu. 11 göçmenin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde bulunan Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan göçmenlerden 35'i saat 22.00 sıralarında tellerden atlayarak kaçtı. Jandarma ve merkezin özel güvenliklerinin müdahalesi sonucu göçmenlerden 24'ü yakalanırken, Osmaniye Valiliği'nin konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup yabancı, bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı, tellerden atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta, kamptan firar eden 24 şahıs yakalanmış, geri kalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Geçici barınma merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir."

Jandarmanın, firari göçmenleri yakalamak için başlattığı arama çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel