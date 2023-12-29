Osmaniye'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için anma programı düzenlendi

OSMANİYE'de gaziler ve şehit aileleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için anma programı ve teröre hayır mitingi düzenlendi. Cuma namazı sonrasında Türk bayrakları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, teröre tepkilerini dile getirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube öncülüğünde, Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı'nın katkılarıyla, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için Osmaniye'de Şehitlerimizi anma ve teröre hayırö mitingi düzenlendi.

Cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gaziler ve şehit ailelerine, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarda ellerinde Türk bayraklarıyla katılım sağlayarak destek verdi. Programın devamında, şehitler için dua edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba, Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz; 6 can, 6 vatan evladı Kahraman Mehmetçik şehadet şerbetini içti. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kara haberden sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman Mehmetçiğimizin daha şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti. Vatanın bölünmez bütünlüğü, Ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanı Muhammedinin semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Vatan ve vatan sevgisinin mukaddesatı, milletimizce en yüce seviyeye yükseltildiği tarihte tasdik edilmiş bir gerçektir. Öylesine ispat edilmiştir ki, her karış toprak kanla sulanmış, milyonlarca can feda edilmiştir. Kahramanlık, inanç ve vatan sevdası ile tarihi dondurarak tarih olanlar, bu cennet vatana buzdan bekçi oldular. Türk Tarihinde, bembeyaz bir şekilde yerini alan Sarıkamış destanından yüz yıl sonra aynı azim ve inançla şehadete yürüyen 12 kahraman Mehmetçiğimizin şehadeti ile yürekler buz kesmiştir. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır dedi.