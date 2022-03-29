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Osmaniye'de Gastronomi Şenliği düzenlendi

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de Gastronomi Şenliği düzenlendi

Kadirli ilçesinde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Gastronomi Şenliği düzenlendi.

Kadirli ilçesinde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Gastronomi Şenliği düzenlendi.

Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, yöresel yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Şenliğe katılan Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Yardımcısı Cezmi Yavuz ve davetliler stantları gezerek hazırlanan yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Serdar Sevmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgi ve becerilerini ekleyerek hazırladıkları yiyecekleri katılımcıların beğenisine sunduklarını söyledi.

Bu yıl ilkini düzenledikleri şenliklere ilginin yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Sevmez, "Öğrencilerimizin hazırladığı yöresel ürünlerden oluşan yiyecekleri misafirlerin beğenisine sunuldu. Kaymakamımız sayın Vehbi Bakır ve diğer katılımcılardan tam not aldı. Emeklerine sağlık." diye konuştu.

Osmaniye'de Gastronomi Şenliği düzenlendi

Osmaniye'de Gastronomi Şenliği düzenlendi

Osmaniye'de Gastronomi Şenliği düzenlendi

Osmaniye'de Gastronomi Şenliği düzenlendi

AA / Menderes Özat - Güncel

Ahmet Topaloğlu, Anadolu Lisesi, Gastronomi, Güncel, Haberler

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