Osmaniye'de Gasptan Tutuklama
Osmaniye'de, gasbettikleri taksiyle gittikleri evin önünde tüfekle ateş açan 2 zanlı tutuklandı. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı.
Osmaniye'de gasbettikleri taksiyle gittikleri ikamete tüfekle ateş açan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rehin alınan taksicinin aracının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Zanlıların, taksiyle önüne gittikleri bir eve tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtıkları belirlendi.
Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel