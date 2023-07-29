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Osmaniye'de firari hükümlüler yakalandı

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Osmaniye'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P, Ö.Ö. ve H.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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