Osmaniye'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu hükümlüler cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.G. ile uyuşturucu madde ticareti yapma ve kasten yaralama suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.