Osmaniye'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
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Osmaniye'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.
Osmaniye'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.
Saimbey Ortaokulu önündeki alanda toplanan grup, araçlarıyla konvoy yapıp ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.
Etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda Filistinliler için dua edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Güncel