Osmaniye'de Fil Hastası Kadına Tekerlekli Sandalye Müjdesi

Osmaniye'de yaşayan ve fil hastalığı (Lenfödem) nedeniyle aşırı kilo alan ve dışarı çıkamayan Emine Güler, kendisine verilen tekerlekli sandalye ile evinden dışarı çıkmaya başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Emine Güler (66), 160 kilogram ağırlığından dolayı yaklaşık 10 yıldır evinden dışarı çıkamıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan Güler'in komşusu Murtaza Çoban, Güler'in durumunu Nurdağı merkezli Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan'a iletti.

Başkan Arslan, 250 kilogram taşıma kapasiteli tekerlekli sandalye temin ederek Düziçi ilçesinde yaşayan Güler'e sürpriz yaptı.

"Ben de yaşamak, görmek, gezmek istiyorum"

Güler, gazetecilere 10 yıldır rahatsızlık çektiğini belirterek, "Çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yürüyemiyor, dışarı çıkamıyorum. Tekerlekli sandalye ile oğlum işten döndükten sonra artık beni parka çıkaracak. Çocukları dışarıda göreceğim. Ben de yaşamak, görmek, gezmek istiyorum. Tedavi edilmeyi bekliyorum." diye konuştu.

Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Arslan ise "Komşusu vasıtasıyla Emine teyzenin özel ölçekli, özel kapasiteli bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğu iletildi. Biz de tekerlekli sandalyeyi temin ederek bugün getirip kendisine teslim ettik. Emine teyzenin mutluluğuna ortak olduk." dedi.

Emine Güler'in Nurdağı ilçesindeki komşusu Murtaza Çoban da böylesine hayırlı bir işe vesile olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.