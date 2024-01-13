Osmaniye'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen Kenan S., polis tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan Kenan S'nin saklandığı evi belirledi.
Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.