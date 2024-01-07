Osmaniye'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Osmaniye'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan H.S'nin saklandığı evi belirledi.
Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.