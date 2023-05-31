Osmaniye'de FETÖ Firarisi Yakalandı

Osmaniye'de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis uygulamasında yakalandı.

- Osmaniye'de FETÖ firarisi, polis uygulamasında yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C.D. yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.