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Osmaniye'de Feci Kaza: 11 Yaralı

Osmaniye'de Feci Kaza: 11 Yaralı
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Düziçi ilçesinde otomobilin yaya ve servis minibüsüne çarpması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yaya ile servis minibüsüne çarptığı, 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Muzaffer İ.'nin kontrolünü yitirdiği 80 DF 882 plakalı otomobil, yol kenarındaki motosiklet ile kaldırım kenarındaki yayaya çarptı. Otomobil, daha sonra Dursun K. yönetimindeki 80 M 6567 plakalı servis minibüsü ile aydınlatma direğine çarparak savruldu. Geri manevra yapan minibüs de park halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9'u öğrenci 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ,(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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