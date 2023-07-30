Osmaniye'de evlerinden havaya ateş açtıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı
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Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'nde iki evden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 3 tabanca, silahlara ait fişekler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'de evlerinden havaya ateş açtıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'nde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.
Olay yerindeki incelemede iki evden havaya ateş açıldığını belirleyen polis, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca, silahlara ait fişekler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel