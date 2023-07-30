Osmaniye'de evlerinden havaya ateş açtıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı

Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'nde iki evden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 3 tabanca, silahlara ait fişekler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.