Osmaniye'de evlerden ziynet eşyası ve para çalan 2 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları güvenlik kamerası kaydına yansıyan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18-29 Mart'ta Yedi Ocak, Fakıuşağı ve Esenevler mahallelerinde bazı evlere girilerek ziynet eşyası ve para çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği E.Ç, M.A. ve B.Ç'yi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde, çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyaları ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ve M.A. tutuklandı, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların girdikleri apartmanların güvenlik kameralarına yakalanmamak için kılık değiştirmeleri ve bir olayda da kendilerini bedensel engelli gibi göstermeye çalışması kayıtlara yansıdı.