Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli E.Ç'nin evinde uyuşturucu imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, zanlının Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'ndaki evine operasyon düzenledi.

Adreste satışa hazır esrar ile saksılarda yetiştirilmiş 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Hint Keneviri, Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Haberler

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