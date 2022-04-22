Osmaniye'de evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Düziçi ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki erkek çocuk yaralandı.
Düziçi ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki erkek çocuk yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ismi henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocuğu evin ikinci katının penceresinden odunluk çatısına düştü.
Düşme sonucu yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ersin Şimşek - Güncel