Osmaniye'de evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler

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Osmaniye'de evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Düziçi ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki erkek çocuk yaralandı.

Düziçi ilçesinde ikinci kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki erkek çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ismi henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocuğu evin ikinci katının penceresinden odunluk çatısına düştü.

Düşme sonucu yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Haberler

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