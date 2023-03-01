Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma

Güncel Haberler

Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma

Osmaniye'de, depremler sonrası ev satışı ve kirada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye'de, depremler sonrası ev satışı ve kirada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.

Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title