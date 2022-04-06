Eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler

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Eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA - Güncel
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Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 434 gram eroin ele geçirildi.

Motorize yunus timleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurmaya çalıştı.

Polislerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı.

Ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durdurup arama yaptı.

Araçta 434 gram eroin ele geçirildi, F.Ç. ve H.T. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Eroin bulunan araçtaki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA / Güncel

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