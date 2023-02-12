Osmaniye'de enkazdan çıkan notlar, albümler ve günlükler duygulandırıyor

MUZAFFER ÇAĞLIYANER/BEHÇET ALKAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından çıkan notlar, günlükler ve fotoğraf albümleri hüzünlendiriyor.

MUZAFFER ÇAĞLIYANER/BEHÇET ALKAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından çıkan notlar, günlükler ve fotoğraf albümleri hüzünlendiriyor.

Depremler sonucu İstasyon Caddesi'nde çöken 10 katlı binada çalışmalar devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz alanında bulunan binada oturanlara ait notlar, günlükler ve fotoğraf albümleri, yakınlarının teşhis edip teslim alması için belirlenen alanda bekletiliyor.

Enkazdan çıkan bir günlükte yazan "Bütün dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar; bir kez daha dene" cümlesi ile bir başka bina sakininin eşine yazdığı şiirler yüreklere dokunuyor.

Fotoğraf albümlerinde ise binada yaşayanların mutlu anları görülüyor.

"O kadar karmaşık bir duygu ki anlatılamaz"

Antalya Manavgat'tan bölgeye gönüllü olarak gelen Ramazan Aygün, AA muhabirine, 5 gün önce Osmaniye'ye geldiklerini ve farklı enkaz alanlarında gerek arama kurtarma gerekse diğer tedarik hizmetlerinde çalıştıklarını söyledi.

Enkaz alanından çıkan eşyaları toplayarak belirlenen alanda beklettiklerini dile getiren Aygün, "Bunları gördükçe çok duygulanıyoruz. Bazen yüzümüz gülüyor, bazen dudaklarımız düşüyor. Olabildiğince moralimizi düzeltmeye çalışıyoruz, yoksa düzgün çalışamayız." dedi.

Antalya'da yaşayan Osmaniyeli Ali Çamlıpınar da "Yardım için gönüllü geldik. Çıkarılan eşyaları inceleyip tespit yapıyoruz. O kadar karmaşık bir duygu ki anlatılamaz. Birkaç gün öncesine kadar tarih atılan sayfalar var. 5 gündür buradayız. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Yardım ettikçe de içimize bir su serpiliyor." ifadelerini kullandı.