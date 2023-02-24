Osmaniye'de enkaz altında kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binada mahsur kalan 5 kedi yavrusu bulundukları yerden kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binada mahsur kalan 5 kedi yavrusu bulundukları yerden kurtarıldı. Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Esenevler Mahallesi'nde yıkılan Yonca Sitesi C Blokun enkazında kedilerin mahsur kaldığını fark eden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile jandarma ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, enkazda bulunan kedi yavrularını kurtardı. Osmaniye Belediyesi görevlilerince teslim alınan kedilere mama verildi. Veteriner Salih Parlakkılıç tarafından muayene edilen kedi yavrularının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Jandarma Osmaniye kedi Güncel Haberler

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