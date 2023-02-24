Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de enkaz altında kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

Güncel Haberler

Osmaniye'de enkaz altında kalan 5 kedi yavrusu kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binada mahsur kalan 5 kedi yavrusu bulundukları yerden kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binada mahsur kalan 5 kedi yavrusu bulundukları yerden kurtarıldı.

Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Esenevler Mahallesi'nde yıkılan Yonca Sitesi C Blokun enkazında kedilerin mahsur kaldığını fark eden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile jandarma ekipleri harekete geçti.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, enkazda bulunan kedi yavrularını kurtardı.

Osmaniye Belediyesi görevlilerince teslim alınan kedilere mama verildi.

Veteriner Salih Parlakkılıç tarafından muayene edilen kedi yavrularının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Jandarma Osmaniye kedi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title