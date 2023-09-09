Osmaniye'de Enkaz Alanlarından Çalınan Demirler Ele Geçirildi
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz alanlarından çalınan demirleri çalan hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ton demir malzeme ele geçirildi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri enkaz alanlarından çıkan demirleri çalan hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. 10 ton demir malzeme ele geçirildi.
Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken enkaz alanlarından çıkan demirleri at arabalarla, tablalarla çalarak satmak için evlerinde stoklayan şahıslara yönelik 29 ekip ve 141 personelinin katılımıyla geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 ton demir malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - OSMANİYE