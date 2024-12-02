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Osmaniye'de Engelliler Günü Etkinliği: Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Osmaniye'de Engelliler Günü Etkinliği: Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
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Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlar, trafik polisi kıyafeti giyerek temsili trafik denetimi yaptı. Etkinlikte sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.

Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlar, trafik polisi kıyafeti giyerek temsili denetim gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında engelliler, Devlet Bahçeli Meydanı önündeki yolda temsili trafik denetimi yaptı.

Trafik polisi kıyafeti giyen engelliler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle araçları durdurarak sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Yaya geçidinde de sürücülerin dikkatli olmasını isteyen engelliler, etkinlikte bilgilendirici broşür dağıttı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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