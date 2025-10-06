Osmaniye'de Engelli Bireyler İçin Cami Buluşması Düzenlendi

Haberler

Osmaniye'de Zafer Camisi'nde düzenlenen 'Cami Engelli Buluşması' programında, bedensel ve zihinsel engelli bireyler bir araya gelerek din görevlileri ile birlikte Kur'an okudu ve ilahiler söyledi. İl Müftüsü Ahat Taşcı, camilerin toplumsal dayanışmanın merkezi olduğunu vurguladı.

Osmaniye'de Zafer Camisi'nde bedensel ve zihinsel engelli bireylerin katılımıyla program yapıldı.

İl Müftülüğünce, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami Engelli Buluşması" programı düzenlendi.

Zafer Camisi'nde yapılan programda din görevlileri, bedensel ve zihinsel engelli bireylerle Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler söyledi.

Etkinliğe katılan İl Müftüsü Ahat Taşcı, camilerin toplumsal dayanışmanın da merkezi olduğunu belirtti.

Taşçı, bu tür buluşmaların farkındalığı artırdığını ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.

Etkinlik sonunda katılımcılara gül hediye edildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
