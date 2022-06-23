Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi Kadirli ilçesinde 24 engellinin kullandığı araçların aküleri yenilendi. Kadirli ilçesinde 24 engellinin kullandığı araçların aküleri yenilendi. Kaymakam Vehbi Bakır, dağıtım töreninde, akülerin alımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın büyük desteğinin olduğunu söyledi. Bakır, "Bakanlığımızın projemizi kabul etmesi ve belediyemizin engelli derneğimizin koordinasyonuyla vatandaşlarımıza akülerimizi teslim etmiş bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı ve sıhhatli güzel bir ömür diliyorum. Devletimiz her zaman dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 24 engelliye, araçlarında kullanmaları amacıyla 48 yeni akü teslim edildi. AA / Menderes Özat - Güncel Vehbi Bakır Derya Yanık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye'de engelli araçlarının aküleri yenilendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.