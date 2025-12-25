Osmaniye'de inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye ekibi kurtardı
Osmaniye'de bir inşaatta elektrik kesintisi nedeniyle asansörlü iskelette mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki inşaatın dış cephesinde çalışma yapan iki işçi, enerji kesintisi nedeniyle bulundukları asansörlü iskeleyi hareket ettiremedi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekibin itfaiye aracının merdiveniyle ulaştığı işçiler, güvenli alana indirildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel