Osmaniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Furkan K. idaresindeki 07 CES 02 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel