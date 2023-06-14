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Osmaniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Osmaniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Furkan K. idaresindeki 07 CES 02 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Kamil Kara Bulvarı Mehmet Furkan Osmaniye Güncel Haberler

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