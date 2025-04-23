İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Osmaniye'de elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile annesi hayatını kaybetti

Osmaniye'de elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile annesi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile onu kurtarmak isteyen annesi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile onu kurtarmak isteyen annesi yaşamını yitirdi.

Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Ü. (6) elektrik akımına kapıldı.

Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapıldı.

Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.