OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI - Haberler

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OSMANİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'de, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı.

OSMANİYE'de, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 756 yabancı uyruklu sorgulanırken, 2 kişi sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Yabancıların kalabileceği metruk binalar, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, otogar çevresi, toplu taşıma durakları gibi çok sayıda noktalarda gerçekleştirilen denetimlere 27 ekip, 140 personel katıldı. Uygulamada 756 Suriye uyruklu kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Araştırmada 'hayvan hırsızlığı ve kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan cezaevinden tahliye olan Suriye uyruklu 2 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Göçmen, GÖÇ, Güncel, Haberler

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