Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Osmaniye'de yapılan polis uygulamasında 9 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili Müdürlüğe teslim edildi.
Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalanırken "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç ile bir otomobili durdurdu.
Araçlarda bulunan 9 Suriyelinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenleri yurda soktuğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel