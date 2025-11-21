Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalanırken "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç ile bir otomobili durdurdu.

Araçlarda bulunan 9 Suriyelinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri yurda soktuğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.