Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığın belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 266,03 gram sentetik uyuşturucu, 244 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.