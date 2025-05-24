Osmaniye'de Duyarlı Vatandaşın Anlamlı Hareketi

OSMANİYE'de, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan bir görüntü, izleyenlerin takdirini topladı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'nın makam aracının kırmızı ışıkta beklediği sırada yaşanan olay, yürekleri ısıttı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan birinden inen bir vatandaş, yol ortasında tehlike oluşturan bir taşı fark etti. Trafik güvenliği açısından risk oluşturan taşı yerden alan duyarlı vatandaş, taşı yol kenarına bırakarak tekrar aracına bindi. O anlara şahit olan Emniyet Müdürü Sarıbuva, makam aracından vatandaşı el işaretiyle tebrik etti.

Bu sade ama anlamlı anı sosyal medya hesabından paylaşan Sarıbuva, görüntüye şu notu düştü: "Yolu değil, yüreğimizi açtı… Kırmızı ışıkta durdu, yol ortasındaki taşı gördü, araçtan inip taşı yoldan kaldırdı. Sessiz, sade ama çok anlamlı bir hareket. Bu duyarlı davranışı kent güvenlik kamerasından alarak paylaşmak istedim. İyilik gizli kalmasın, yayılsın."

Emniyet Müdürü'nün paylaşımı kısa sürede çok sayıda sosyal medya platformunda yayıldı ve vatandaşın duyarlılığı büyük beğeni topladı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,