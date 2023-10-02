Osmaniye'de durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında 8 kilogram esrar ele geçirildi
Osmaniye'de çantasında 8 kilogram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
Osmaniye'de çantasında 8 kilogram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu.
Otobüste yapılan aramada yolculardan E.A'nın çantasında 8 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel