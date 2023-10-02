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Osmaniye'de durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında 8 kilogram esrar ele geçirildi

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Osmaniye'de çantasında 8 kilogram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Osmaniye'de çantasında 8 kilogram esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste yapılan aramada yolculardan E.A'nın çantasında 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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