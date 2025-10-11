Osmaniye'de Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Düzenlendi
Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Fakıuşağı Mahallesindeki çim hokey sahasında "Kız Çocukları Gülerse Osmaniye Güler" mottosuyla düzenlenen etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde yapıldı.
Etkinlikte çocuklar ip atlama, yakan top gibi çeşitli oyunlar oynadı, halay çekti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim Danışmanı Ayça Uçar Demir, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farkındalık oluşturmak istedikleri için etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Etkinlik sonunda çocuklara kitap ve kalem hediye edildi.