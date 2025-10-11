Haberler

Osmaniye'de Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. 'Kız Çocukları Gülerse Osmaniye Güler' temasıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynayıp eğlendi, etkinlik sonunda kitap ve kalem hediye edildi.

Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fakıuşağı Mahallesindeki çim hokey sahasında "Kız Çocukları Gülerse Osmaniye Güler" mottosuyla düzenlenen etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde yapıldı.

Etkinlikte çocuklar ip atlama, yakan top gibi çeşitli oyunlar oynadı, halay çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim Danışmanı Ayça Uçar Demir, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farkındalık oluşturmak istedikleri için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik sonunda çocuklara kitap ve kalem hediye edildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA ve FIFA arasında büyük kriz

UEFA ve FIFA arasında büyük kriz çıktı
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.