Osmaniye'de Drift Yapan Sürücülere Ciddi Cezalar

Osmaniye'de drift yapan 2 otomobil sürücüsüne ehliyetlerine 8 ay el konuldu, otomobiller 2 ay otoparka çekildi ve toplam 32 bin 534 lira ceza kesildi.

Osmaniye'de, drift yapan 2 otomobil sürücüsü ehliyetine 8 ay el konuldu otomobiller 2 ay otoparka çekildi ve toplam 32 bin 534 lira ceza kesildi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül günü Çevreyolu Kıl çadırlar mevkiinde drift atma olayı ile ilgili harekete geçti. Yapılan çalışmayla tespit edilen otomobil sürücüleri M.B. ve M.A.G., trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten sürücülerin ehliyetine 8 ay el konuldu. Otomobiller 2 ay otoparka çekildi ve toplam 32 bin 534 lira ceza uygulandı. - OSMANİYE