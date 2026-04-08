Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 3 şüpheli yakalandı

OSMANİYE'de kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 'DEAŞ bağlantınız var' diyerek dolandıran 3 şüpheli, tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin Y.B.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıklarını belirledi. Şüphelilerin, "DEAŞ terör örgütü ile bağlantınız var" diyerek mağdur üzerinde korku ve panik oluşturdukları tespit edildi.

Yapılan ihbar üzerine, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, araç değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheli, 4 ayrı kuyumcuda bozdurdukları altınlardan elde ettikleri paralarla birlikte birkaç saat içerisinde yakalandı. Şüphelilerden birinin ayağındaki terlikleri çıkaramadan yakalanması dikkat çekti. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 392 bin TL, 300 dolar, 1 çift altın küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdur vatandaşa teslim edildi. Mağdurlardan altınların alınma anları, şüphelilerin kaçışları ve kuyumcularda altınları bozdurma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

