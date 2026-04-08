Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran 3 kişi tutuklandı. Şüpheliler, mağdura DEAŞ ile bağlantısı olduğunu söyleyerek korku saldı ve altınlarını bozdurmasına neden oldu.

OSMANİYE'de kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 'DEAŞ bağlantınız var' diyerek dolandıran 3 şüpheli, tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin Y.B.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıklarını belirledi. Şüphelilerin, "DEAŞ terör örgütü ile bağlantınız var" diyerek mağdur üzerinde korku ve panik oluşturdukları tespit edildi.

Yapılan ihbar üzerine, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, araç değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheli, 4 ayrı kuyumcuda bozdurdukları altınlardan elde ettikleri paralarla birlikte birkaç saat içerisinde yakalandı. Şüphelilerden birinin ayağındaki terlikleri çıkaramadan yakalanması dikkat çekti. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 392 bin TL, 300 dolar, 1 çift altın küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdur vatandaşa teslim edildi. Mağdurlardan altınların alınma anları, şüphelilerin kaçışları ve kuyumcularda altınları bozdurma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: 'Başımıza taş yağacak' dedirten görüntü

Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü