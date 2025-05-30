Osmaniye'de Doktora Tehdit ve Saldırı Olayı

Osmaniye'de Doktora Tehdit ve Saldırı Olayı
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Osmaniye'de bir aile hekimi tehdit edildiği için suç duyurusunda bulundu. Şikayetini geri çekmeyen hekim, saldırıya uğradı; saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'de aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi Mehmet Akif Habacı'yı tehdit ettiği için tutuklanan kişinin yakını, hekim şikayetini geri çekmeyince merkezin camını bıçakla kırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 28 Mayıs'ta Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki Osmaniye Merkez 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sağlık merkezine gelen kişi, görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı'dan sentetik hap yazmasını istedi. Doktorun talebi reddetmesi üzerine şüpheli, hekimi tehdit etti. Dr. Habacı'nın şikayetçi olması üzerine şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Tutuklanan şüphelinin bir yakını, aile sağlığı merkezine gelip şikayetini geri çekmesi için doktoru tehdit etti. Olumsuz yanıt alan şüpheli, elindeki bıçakla merkezin camlarını kırdı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, kısa sürede polis ekiplerin tarafından gözaltına alındı.

Doktor Mehmet Akif Habacı, kendisini tehdit eden şüpheli hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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