Osmaniye'de Din Görevlilerine Yarışma Düzenlendi
Osmaniye Müftülüğü, din görevlilerine yönelik bir yarışma düzenleyerek, ezanı güzel okuma, hutbe sunumu ve hadis ezberleme konularında yetenekleri değerlendirdi. Dereceye girenler ödüllendirildi.
Osmaniye Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik yarışma gerçekleştirildi.
Bülbül Camisi'nde, ezanı güzel okuma, etkili hutbe sunumu, bilgi, ayet ve hadis ezberleme konularında yarışma düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren din görevlilerine İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından başarı belgesi ve hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel