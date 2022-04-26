Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Menderes Özat - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 BB 014 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Kamil Kara Bulvarı, Osmaniye, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title