Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 BB 014 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel