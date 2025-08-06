Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Adem C. yönetimindeki 48 AIA 715 plakalı otomobil, Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Adem C. ile araçtaki Muhammed M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Adem C, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel