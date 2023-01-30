OSMANİYE'DE DEVRİLEN KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

OSMANİYE'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü, kabin içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, E-90 Otoyolu Bahçe gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana istikametinde seyir halinde olan, 34 YB 6350 plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kabin içinde şoför mahallinde sol bacağından sıkışan sürücü, aracın ön camı kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)