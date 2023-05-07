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Osmaniye'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Osmaniye'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 80 LK 461 plakalı otomobil, Yeni Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Savrun Çayı'na devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü ve yanındaki kişinin aracı bırakarak kaza yerinden kaçtığını belirledi.

Kaçan kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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