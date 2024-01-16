Osmaniye'de Dere Yatağındaki Kayalığa Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Osmaniye'de dere yatağındaki kayalığa düşen Ekrem Gür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OSMANİYE'de dere yatağındaki kayalığa düştüğü belirlenen Ekrem Gür (64), hayatını kaybetti.
Merkez Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalık üzerinde hareketsiz birisinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ekrem Gür'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede dereye yatağına düştüğü belirlenen Gür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)