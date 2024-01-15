Osmaniye'de dere yatağında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı
Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde Karaçay Deresi yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek kişinin öldüğünü tespit etti. Kimlik üzerinden cesedin Ekrem Gür'e ait olduğu belirlendi ve ceset morga kaldırıldı.
Osmaniye'de dere yatağında bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.
Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalıkların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, kayalıklardaki erkeğin öldüğünü tespit etti.
Üzerinden Ekrem Gür (64) adına kimlik çıkan ceset, incelemenin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarıldı.
Ceset daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.