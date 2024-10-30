Osmaniye'de Depremzedelere Yeni Konutlar İnşa Ediliyor

OSMANİYE'de, 24 bloktan oluşan ve depremlerde 9 ve 4'üncü bloğu tamamen yıkılan, diğerleri de ağır hasar alan Metin Tamer Sitesi ile yine aynı bölgedeki 13 bloktan oluşan Sefa Evler Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları ile binalar yeniden yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 2 bloğu yıkılan ve 132 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi ile yine aynı bölgede ağır hasar aldığı için sonradan yıkımı gerçekleştirilen Sefa Evler Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı. Şuanda, 23 blok, 750 daire ve 158 dükkanın kaba inşaatlarının tamamlandığı, Mart ayında ise depremzedelere teslim edileceği kaydedildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet 6 Şubat depreminde hasar alan Metin Tamer ve Sefa Evler Sitelerinin yerinde yapımı devam eden inşaatta incelemelerde bulundular. Vali Yılmaz'ın inceleme ziyaretinde siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, "Metin Tamer Sitemiz ve Sefa Evler Sitemiz, 6 Şubat depreminde en büyük kaybı verdiğimiz, en büyük hasar alan yerlerden biriydi. Şu anda kaba inşaatı tamamlanmış durumda, 23 blok, 750 daire, 158 dükkanın inşaatı Mart ayında tamamlanmış olacak ve kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu inşaatlarımızı devam ettiriyor. Bizler de Milletvekilimiz, Belediye Başkanımızla hep birlikte bu inşaatlarımızın bitmesi için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Yüklenici firmaya da çok teşekkür ediyoruz. Konutlarımız, standartları yüksek, depreme dayanıklı, estetik ve hemşerilerimizin huzur içinde oturabilecekleri konutlar oluyor. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bize bir daha 6 Şubat depremi gibi depremler yaşatmasın. Bu konutlarımızın şimdiden Osmaniyeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,