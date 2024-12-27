Osmaniye'de Depremzedelere Toplu Konut Anahtarları Verildi

Osmaniye'de depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 1786 köy tipi afet konutundan tamamlananların anahtarları hak sahiplerine verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından merkez ve 6 ilçeye bağlı köylerde yaptırılan 1786 müstakil evden 264'ü tamamlandı.

Bir kısmı radye temel üzerine betonarme bir kısmı da çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen 3+1 oturumlu 140 metrekarelik konutların anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

1522 köy evinin inşaatı sürüyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, köy evlerinin depreme dayanıklı tasarlandığını söyledi.

Devletin vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak için çalıştığını belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızın burada huzur, sağlık, mutluluk içerisinde oturduklarını, yüzlerinin güldüğünü görmek bizi mutlu ediyor. Daha çok hizmet etme heyecanı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Yılmaz, afetin yaralarının hızla sarılması adına tamamlanan 264 konutun anahtarının vatandaşlara verildiğini anlatarak, "1522 konutumuzun inşaatı devam ediyor. İnşallah onları da hızlı şekilde tamamlayıp hemşehrilerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

"Evimi beğendim, çok güzel"

Merkeze bağlı Kazmaca köyünde tamamlanan köy tipi afet konutlarının hak sahiplerinden Meryem Kundakçı ise depremde evinin ağır hasar aldığını söyledi.

Yeni yuvasına kavuştuğu için sevinçli olduğunu anlatan Kundakçı, "Allah devletimizden razı olsun. Evimizi kısa sürede yapıp teslim ettiler. Kışı yeni evimde geçireceğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

İsmet Çakıcıoğlu da çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun, yokluğunu vermesin. Evimi beğendim, çok güzel." diye konuştu.